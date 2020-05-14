Двох бойовиків "ЛНР" засудили за обстріли позицій українських військових

"Співробітники СБУ встановили, що обидва фігуранти є мешканцями тимчасово окупованої Горлівки. Один із них після підготовки у тренувальному центрі бойовиків виконував обов’язки командира відділення так званої "народної міліції ЛНР", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що інший фігурант приєднався до незаконних збройних формувань після звільнення з виправної колонії.

"Як кулеметник угруповання терористів він брав участь у бойових діях проти українських військових підрозділів на території Донецької і Луганської областей", - вказали у СБУ.

Лисичанський міський суд Луганської області визнав обох зловмисників винними у вчиненні злочину за ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації) Кримінального кодексу України і призначив покарання у вигляді 8 років позбавлення волі. Вирок набув законної сили.

Як повідомлялося раніше в УНН, інформаторку бойовиків "ЛНР" засудили до 5 років ув’язнення.