Інформаторку бойовиків “ЛНР” засудили до 5 років ув’язнення
Київ • УНН
КИЇВ. 12 травня. УНН. На Луганщині до 5 років позбавлення волі засудили поплічницю бойовиків, яка передавала розвідувальну інформацію терористам так званої “ЛНР”. Про це повідомляє УНН із посилання на пресцентр СБУ.
“Контррозвідники встановили, що мешканка Луганської області збирала дані про дислокацію і переміщення українських військових підрозділів у регіоні. Одержані відомості вона передавала ватажкам незаконного збройного формування так званого “2 АК народної міліції ЛНР”, — сказано у повідомленні.
Зазначається, що суд визнав фігурантку винною у сприянні діяльності терористичної організації та засудив до 5 років позбавлення волі.
Верховний суд України відхилив касаційну скаргу засудженої та залишив у силі раніше винесений вирок.
Нагадаємо, у Луганській області правоохоронці затримали поплічника бойовиків незаконних збройних формувань так званої “ЛНР”.