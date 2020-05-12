Інформаторку бойовиків “ЛНР” засудили до 5 років ув’язнення

“Контррозвідники встановили, що мешканка Луганської області збирала дані про дислокацію і переміщення українських військових підрозділів у регіоні. Одержані відомості вона передавала ватажкам незаконного збройного формування так званого “2 АК народної міліції ЛНР”, — сказано у повідомленні.

Зазначається, що суд визнав фігурантку винною у сприянні діяльності терористичної організації та засудив до 5 років позбавлення волі.

Верховний суд України відхилив касаційну скаргу засудженої та залишив у силі раніше винесений вирок.

Нагадаємо, у Луганській області правоохоронці затримали поплічника бойовиків незаконних збройних формувань так званої “ЛНР”.