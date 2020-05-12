Информаторку боевиков "ЛНР" приговорили к 5 годам заключения
Киев • УНН
КИЕВ. 12 мая. УНН. В Луганской области до 5 лет лишения свободы осудили союзницу боевиков, которая передавала разведывательную информацию террористам так называемой "ЛНР". Об этом сообщает УНН со ссылки на пресс-центр СБУ.
"Контрразведчики установили, что жительница Луганской области собирала данные о дислокации и перемещении украинских военных подразделений в регионе. Полученные сведения она передавала главарям незаконного вооруженного формирования так называемого "2 АК народной милиции ЛНР", - говорится в сообщении.
Отмечается, что суд признал фигурантку виновной в содействии деятельности террористической организации и приговорил к 5 годам лишения свободы.
Верховный суд Украины отклонил кассационную жалобу осужденной и оставил в силе ранее вынесенный приговор.
Напомним, в Луганской области правоохранители задержали пособника боевиков незаконных вооруженных формирований так называемой "ЛНР".