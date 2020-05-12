Информаторку боевиков "ЛНР" приговорили к 5 годам заключения

"Контрразведчики установили, что жительница Луганской области собирала данные о дислокации и перемещении украинских военных подразделений в регионе. Полученные сведения она передавала главарям незаконного вооруженного формирования так называемого "2 АК народной милиции ЛНР", - говорится в сообщении.

Отмечается, что суд признал фигурантку виновной в содействии деятельности террористической организации и приговорил к 5 годам лишения свободы.

Верховный суд Украины отклонил кассационную жалобу осужденной и оставил в силе ранее вынесенный приговор.

Напомним, в Луганской области правоохранители задержали пособника боевиков незаконных вооруженных формирований так называемой "ЛНР".