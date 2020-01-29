На Луганщині затримали інформатора бойовиків, який переховувався п'ять років
Київ • УНН
КИЇВ. 29 січня. УНН. У Луганській області правоохоронці затримали поплічника бойовиків незаконних збройних формувань так званої "ЛНР". Про це УНН повідомили у пресцентрі Служби безпеки України.
За даними спецслужби, навесні 2014 року житель Сєвєродонецька збирав інформацію щодо переміщення підрозділів сил антитерористичної операції у Старобільському та Сватівському районах. Для цього він залучив двох інформаторів.
Одержані відомості зловмисник передавав ватажкам угруповання "армія південного сходу" для підготовки диверсійних актів.
Понад 5 років сєвєродончанин переховувався від українських правоохоронців на території РФ. У межах розпочатого кримінального провадження зловмисника було оголошено у розшук.
21 січня цього року співробітники СБУ затримали спільника бойовиків у прикордонному пункті пропуску "Танюшівка", коли він намагався в’їхати на підконтрольну українській владі територію у власних справах.
Затриманому здійснено повідомлення про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 (сприяння діяльності терористичної групи чи терористичної організації) Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.
Нагадаємо, контррозвідники припинили діяльність інформаторської мережі незаконних збройних формувань терористичної організації "ДНР", яка діяла у Лиманському районі на Донеччині.