В Луганской области задержали информатора боевиков, который скрывался пять лет
Киев • УНН
КИЕВ. 29 января. УНН. В Луганской области правоохранители задержали пособника боевиков незаконных вооруженных формирований так называемой "ЛНР". Об этом УНН сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.
По данным спецслужбы, весной 2014 года житель Северодонецка собирал информацию о перемещении подразделений сил антитеррористической операции в Старобельском и Сватовском районах. Для этого он привлек двух информаторов.
Полученные сведения злоумышленник передавал главарям группировки "армия юго-востока" для подготовки диверсионных актов.
Более 5 лет северодончанин скрывался от украинских правоохранителей на территории РФ. В рамках начатого уголовного производства злоумышленник был объявлен в розыск.
21 января этого года сотрудники СБУ задержали сообщника боевиков в пограничном пункте пропуска "Танюшевка", когда он пытался въехать на подконтрольную украинской власти территорию по своим делам.
Задержанному осуществлено сообщение о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 (содействие деятельности террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование.
Напомним, контрразведчики пресекли деятельность информаторской сети незаконных вооруженных формирований террористической организации "ДНР", которая действовала в Лиманском районе Донецкой области.