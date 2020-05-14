Двух боевиков "ЛНР" осудили за обстрелы позиций украинских военных
Киев • УНН
КИЕВ. 14 мая. УНН. По материалам контрразведки Службы безопасности Украины к лишению свободы приговорены двое участников группировки террористов так называемой "ЛНР", которые принимали участие в обстрелах позиций украинских военных. Об этом сообщает пресс-служба СБУ, информирует УНН.
"Сотрудники СБУ установили, что оба фигуранта являются жителями временно оккупированной Горловки. Один из них после подготовки в тренировочном центре боевиков исполнял обязанности командира отделения так называемой "народной милиции ЛНР", - говорится в сообщении.
Отмечается, что другой фигурант присоединился к незаконным вооруженным формированиям после освобождения из исправительной колонии.
"Как пулеметчик группировки террористов он участвовал в боевых действиях против украинских военных подразделений на территории Донецкой и Луганской областей", - указали в СБУ.
Лисичанский городской суд Луганской области признал обоих злоумышленников виновными в совершении преступления по ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации) Уголовного кодекса Украины и назначил наказание в виде 8 лет лишения свободы. Приговор вступил в законную силу.
Как сообщалось ранее в УНН, информаторку боевиков "ЛНР" приговорили к 5 годам заключения.