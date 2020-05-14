Двух боевиков "ЛНР" осудили за обстрелы позиций украинских военных

"Сотрудники СБУ установили, что оба фигуранта являются жителями временно оккупированной Горловки. Один из них после подготовки в тренировочном центре боевиков исполнял обязанности командира отделения так называемой "народной милиции ЛНР", - говорится в сообщении.

Отмечается, что другой фигурант присоединился к незаконным вооруженным формированиям после освобождения из исправительной колонии.

"Как пулеметчик группировки террористов он участвовал в боевых действиях против украинских военных подразделений на территории Донецкой и Луганской областей", - указали в СБУ.

Лисичанский городской суд Луганской области признал обоих злоумышленников виновными в совершении преступления по ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации) Уголовного кодекса Украины и назначил наказание в виде 8 лет лишения свободы. Приговор вступил в законную силу.

Как сообщалось ранее в УНН, информаторку боевиков "ЛНР" приговорили к 5 годам заключения.