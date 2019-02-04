В "Лото-Забава" сорван 1 млн грн
Киев • УНН
КИЕВ. 4 февраля. УНН. Главными победителями в государственной лотереи "Лото-Забава" 3 февраля стали одновременно двое украинцев. Они разделят на двоих 1 млн грн. Об этом сообщил оператор государственных лотерей "М.С.Л.", передает УНН.
Свои выигрышные билеты они приобрели в разных уголках Украины: в Житомирской и в Кировоградской областях.
Первый счастливый билет № 0013788 приобретено на фирменном столе "М.С.Л." в г. Бердичев, Житомирской, по адресу ул. Рождественская, 7-А
Второй победитель купил свой билет № 0268020 в г. Кропивницкий на фирменном столе "М.С.Л." по адресу: ул. Жадова, 23-А.
"Оба победителя получат по 500 тыс. грн. Счастливчики могут обратиться на горячую линию по телефону 0 (800) 21 00 65 для получения консультации по оформлению своих выигрышей", - сообщили в "М.С.Л.".
Напомним, с начала года миллионерами "Лото-Забава" стали уже четверо украинцев. Всего за все время существования этой лотереи, миллионерами и мультимиллионерами стали уже 316 игроков.