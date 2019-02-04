В "Лото-Забава" сорван 1 млн грн

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 76764 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 101164 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 135819 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 134288 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 131565 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 125988 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 163428 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117913 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141503 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145334 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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В "Лото-Забава" сорван 1 млн грн

В "Лото-Забава" сорван 1 млн грн

Киев  •  УНН

 • 13474 просмотра

КИЕВ. 4 февраля. УНН. Главными победителями в государственной лотереи "Лото-Забава" 3 февраля стали одновременно двое украинцев. Они разделят на двоих 1 млн грн. Об этом сообщил оператор государственных лотерей "М.С.Л.", передает УНН.

Свои выигрышные билеты они приобрели в разных уголках Украины: в Житомирской и в Кировоградской областях.

Первый счастливый билет № 0013788 приобретено на фирменном столе "М.С.Л." в г. Бердичев, Житомирской, по адресу ул. Рождественская, 7-А

Второй победитель купил свой билет № 0268020 в г. Кропивницкий на фирменном столе "М.С.Л." по адресу: ул. Жадова, 23-А.

"Оба победителя получат по 500 тыс. грн. Счастливчики могут обратиться на горячую линию по телефону 0 (800) 21 00 65 для получения консультации по оформлению своих выигрышей", - сообщили в "М.С.Л.".

Напомним, с начала года миллионерами "Лото-Забава" стали уже четверо украинцев. Всего за все время существования этой лотереи, миллионерами и мультимиллионерами стали уже 316 игроков.

Украинские Национальные Новости

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