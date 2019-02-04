У “Лото-Забава” зірвано 1 млн грн

Свої виграшні білети вони придбали в різних куточках України: у Житомирській та в Кіровоградській областях.

Перший щасливий білет № 0013788 придбано на фірмовому столі “М.С.Л.” у м. Бердичів, що на Житомирщині, за адресою вул. Різдвяна, 7-А

Другий переможець купив свій білет № 0268020 у м. Кропивницький на фірмовому столі “М.С.Л. ”, за адресою: вул. Жадова, 23-А.

“Обидва переможці отримають по 500 тис. грн. Щасливчики можуть звернутися на гарячу лінію за телефоном 0 (800) 21 00 65 для отримання консультації щодо оформлення своїх виграшів”, — повідомили в “М.С.Л.”.

Нагадаємо, з початку року мільйонерами “Лото-Забава” стали вже четверо українців. Усього за весь час існування цієї лотереї, мільйонерами та мультимільйонерами стали вже 316 гравців.