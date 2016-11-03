В Лондоне посольство РФ забросали пластиковыми конечностями из-за ситуации в Сирии
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. В Лондоне активисты двух кампаний - "Сирийская кампания" и "Солидарность с Сирией в Великобритании" забросали вход в посольство Российской Федерации пластиковыми конечностями из манекенов взрослых и детей в знак протеста против бомбардировок в Сирии, сообщает УНН со ссылкой на издание Evening Standard.
"Мы блокируем ворота российского посольства, так как их военные самолеты убивают так много семей. Наше послание людям этого здания заключается в том, чтобы они знали, что весь мир наблюдает за действиями РФ", - заявила одна из активисток кампании.
Кроме того, активисты приковали себя к воротам Кенсингтонского здания в знак протеста против российских авиаударов, которые убивают мирных жителей в сирийском городе Алеппо.
Как сообщает издание, активисты также держали в руках плакаты с лозунгом "Спасите Алеппо".