В Лондоне посольство РФ забросали пластиковыми конечностями из-за ситуации в Сирии

"Мы блокируем ворота российского посольства, так как их военные самолеты убивают так много семей. Наше послание людям этого здания заключается в том, чтобы они знали, что весь мир наблюдает за действиями РФ", - заявила одна из активисток кампании.

Кроме того, активисты приковали себя к воротам Кенсингтонского здания в знак протеста против российских авиаударов, которые убивают мирных жителей в сирийском городе Алеппо.

Как сообщает издание, активисты также держали в руках плакаты с лозунгом "Спасите Алеппо".