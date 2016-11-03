У Лондоні посольство РФ закидали пластиковими кінцівками через ситуацію в Сирії
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. У Лондоні активісти двох кампаній - "Сирійська кампанія" та "Солідарність з Сирією у Великій Британії" закидали вхід до посольства Російської Федерації пластиковими кінцівками з манекенів дорослих та дітей на знак протесту проти бомбардувань в Сирії, повідомляє УНН з посиланням на видання Evening Standard.
"Ми блокуємо ворота російського посольства, тому що їхні військові літаки вбивають так багато сімей. Наше послання людям цієї будівлі полягає в тому, щоб вони знали, що весь світ спостерігає за діями РФ", - заявила одна із активісток кампанії.
Окрім того, активісти прикували себе до воріт Кенсінгтонської будівлі на знак протесту проти російських авіаударів, які вбивають мирних жителів в сирійському місті Алеппо.
Як повідомляє видання, активісти також тримали в руках плакати з гаслом "Врятуйте Алеппо".