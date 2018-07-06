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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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В Лондоне назвали продуктивной встречу Мэй и Меркель

В Лондоне назвали продуктивной встречу Мэй и Меркель

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 6 июля. УНН. Встреча канцлера ФРГ Ангелы Меркель и премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, состоявшейся в четверг в Берлине, оказалась продуктивной. Такую оценку вынесла переговоров двух лидеров канцелярия британского премьера, передает УНН.

“Во время встречи премьер-министра с канцлером Меркель сегодня в Берлине у лидеров произошли производительные и положительные переговоры по целому ряду вопросов. Их переговоры начались с конструктивного обсуждения выхода Соединенного Королевства из Европейского союза. Премьер-министр подтвердила, что кабинет министров завтра рассмотрит и решит вопрос существенного продвижения вперед, что позволило бы ускорить темпы и повысить интенсивность переговоров”, — цитирует канцелярия слова представителя Мэй.

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Представитель также сообщил, что глава британского правительства “предоставила канцлеру обновленную информацию, касающуюся ситуации в Эймсбери” — городе, где, по сообщениям британских властей, два человека пострадали от контакта с нервно-паралитическим веществом “Новичок”.

“Они также обсудили предстоящий саммит НАТО, где, как сказала премьер-министр, было бы жизненно важным для всех стран продемонстрировать солидарность и единство”, — добавил сотрудник канцелярии.

По его словам, Мэй также пригласила Меркель на запланированный на следующую неделю в Лондоне саммит, посвященный развитию региона Западных Балкан.

Напомним, новое отравления двух человек в расположенном поблизости Солсбери городке Эймсбери может привести к новым мерам Великобритании по РФ, если причастность России к инциденту будет доказана.

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