В Лондоне назвали продуктивной встречу Мэй и Меркель
Киев • УНН
КИЕВ. 6 июля. УНН. Встреча канцлера ФРГ Ангелы Меркель и премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, состоявшейся в четверг в Берлине, оказалась продуктивной. Такую оценку вынесла переговоров двух лидеров канцелярия британского премьера, передает УНН.
“Во время встречи премьер-министра с канцлером Меркель сегодня в Берлине у лидеров произошли производительные и положительные переговоры по целому ряду вопросов. Их переговоры начались с конструктивного обсуждения выхода Соединенного Королевства из Европейского союза. Премьер-министр подтвердила, что кабинет министров завтра рассмотрит и решит вопрос существенного продвижения вперед, что позволило бы ускорить темпы и повысить интенсивность переговоров”, — цитирует канцелярия слова представителя Мэй.
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Представитель также сообщил, что глава британского правительства “предоставила канцлеру обновленную информацию, касающуюся ситуации в Эймсбери” — городе, где, по сообщениям британских властей, два человека пострадали от контакта с нервно-паралитическим веществом “Новичок”.
“Они также обсудили предстоящий саммит НАТО, где, как сказала премьер-министр, было бы жизненно важным для всех стран продемонстрировать солидарность и единство”, — добавил сотрудник канцелярии.
По его словам, Мэй также пригласила Меркель на запланированный на следующую неделю в Лондоне саммит, посвященный развитию региона Западных Балкан.
Напомним, новое отравления двух человек в расположенном поблизости Солсбери городке Эймсбери может привести к новым мерам Великобритании по РФ, если причастность России к инциденту будет доказана.