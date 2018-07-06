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У Лондоні назвали продуктивною зустріч Мей і Меркель

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КИЇВ. 6 липня. УНН. Зустріч канцлерки ФРН Ангели Меркель і прем’єр-міністерки Великої Британії Терези Мей, що відбулася в четвер у Берліні, виявилася продуктивною. Таку оцінку винесла переговорів двох лідерів канцелярія британського прем’єра, передає УНН.

“Під час зустрічі прем’єр-міністра з канцлером Меркель сьогодні в Берліні у лідерів відбулися продуктивні і позитивні переговори зі цілої низки питань. Їх переговори почалися з конструктивного обговорення виходу Сполученого Королівства з Європейського союзу. Прем’єр-міністр підтвердила, що кабінет міністрів завтра розгляне і вирішить питання істотного просування вперед, що дозволило б прискорити темпи і підвищити інтенсивність переговорів”, — цитує канцелярія слова представника Мей.

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Представник також повідомив, що глава британського уряду “надала канцлеру оновлену інформацію, що стосується ситуації в Еймсбері” — місті, де, за повідомленнями британської влади, двоє людей постраждали від контакту з нервово-паралітичним речовиною “Новачок”.

“Вони також обговорили майбутній саміт НАТО, де, як сказала прем’єр-міністр, було б життєво важливим для всіх країн продемонструвати солідарність і єдність”, — додав співробітник канцелярії.

За його словами, Мей також запросила Меркель на запланований на наступний тиждень у Лондоні саміт, присвячений розвитку регіону Західних Балкан.

Нагадаємо, нове отруєння двох осіб в розташованому поблизу Солсбері містечку Еймсбері може привести до нових заходів Великої Британії щодо РФ, якщо причетність Росії до інциденту буде доведена.

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