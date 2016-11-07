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15 марта, 19:03 • 113357 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 161251 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 134766 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 127492 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 111190 просмотра

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15 марта, 11:23 • 104657 просмотра

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15 марта, 10:46 • 100898 просмотра

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В "ЛНР" выросли цены из-за трудностей в доставке контрабанды из Украины

В "ЛНР" выросли цены из-за трудностей в доставке контрабанды из Украины

Киев • УНН

 • 9058 просмотра

КИЕВ. 7 ноября. УНН. В "ЛНР" выросли цены на некоторые товары из-за трудностей в доставке контрабанды с территории Украины. Об этом сообщил координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук, передает УНН.

"В "ЛНР" (особенно в районах, прилегающих к линии разграничения) резко подскочили цены на отдельные виды товаров, что связано с трудностями в доставке контрабанды с подконтрольной Украине территории на участки Станица Луганская - Трехизбенка", - говорится в сообщении.

Также в сообщении отмечается, что боевики, которые занимаются этим "бизнесом", связывают указанный факт с активизацией работы СБУ и других госструктур Украины в упомянутой полосе на территории, подконтрольной Украине.

Как сообщал УНН, в "ДНР" подняли зарплаты и цену за проезд.

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