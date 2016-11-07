В "ЛНР" выросли цены из-за трудностей в доставке контрабанды из Украины

"В "ЛНР" (особенно в районах, прилегающих к линии разграничения) резко подскочили цены на отдельные виды товаров, что связано с трудностями в доставке контрабанды с подконтрольной Украине территории на участки Станица Луганская - Трехизбенка", - говорится в сообщении.

Также в сообщении отмечается, что боевики, которые занимаются этим "бизнесом", связывают указанный факт с активизацией работы СБУ и других госструктур Украины в упомянутой полосе на территории, подконтрольной Украине.

Как сообщал УНН, в "ДНР" подняли зарплаты и цену за проезд.