В "ЛНР" выросли цены из-за трудностей в доставке контрабанды из Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 7 ноября. УНН. В "ЛНР" выросли цены на некоторые товары из-за трудностей в доставке контрабанды с территории Украины. Об этом сообщил координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук, передает УНН.
"В "ЛНР" (особенно в районах, прилегающих к линии разграничения) резко подскочили цены на отдельные виды товаров, что связано с трудностями в доставке контрабанды с подконтрольной Украине территории на участки Станица Луганская - Трехизбенка", - говорится в сообщении.
Также в сообщении отмечается, что боевики, которые занимаются этим "бизнесом", связывают указанный факт с активизацией работы СБУ и других госструктур Украины в упомянутой полосе на территории, подконтрольной Украине.
Как сообщал УНН, в "ДНР" подняли зарплаты и цену за проезд.