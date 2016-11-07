У "ЛНР" зросли ціни через труднощі у доставці контрабанди з України
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. У “ЛНР” виросли ціни на деякі товари через труднощі у доставці контрабанди з території України. Про це повідомив координатор групи “Інформаційний спротив” Дмитро Тимчук, передає УНН.
“У „ЛНР“ (особливо в районах, прилеглих до лінії розмежування) різко підскочили ціни на окремі види товарів, що пов’язано із труднощами у доставці контрабанди з підконтрольною Україні території на ділянки Станиця Луганська — Трьохізбенка”, — йдеться у повідомленні.
Також у повідомленні зазначається, що бойовики, які займаються цим “бізнесом”, пов’язують зазначений факт з активізацією роботи СБУ та інших держструктур України у згаданій смузі на території, підконтрольній Україні.
Як повідомляв УНН, у “ДНР” підняли зарплати і ціну за проїзд.