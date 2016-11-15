В Ливии сообщили об уничтожении лидера "Аль-Каиды"
Киев • УНН
КИЕВ. 15 ноября. УНН. В Ливии заявили, что высокопоставленного лидера Аль-Каиды уничтожили в результате удара боевого беспилотника на удаленном юге страны, передает УНН со ссылкой на Associated Press.
Как отмечается, высокопоставленный представитель североафриканского филиала "Аль-Каиды" Абу Талха аль-Хасснауи был убит, когда беспилотник попал в его дом поздно вечером в понедельник в Сабха, сообщает местное агентство LANA.
По данным издания, ОВОР Абу Талха аль-Хасснауи бежал из северного прибрежного города Сирт, где ливийские повстанцы борются с "Исламским государством" при поддержке авиаударов США.
Как отмечается, ликвидированный боевик ранее был высокопоставленным представителем филиала "Аль-Каиды" в Сирии, и был там одним из ведущих рекрутер бойцов.