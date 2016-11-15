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15 марта, 19:03 • 110849 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 154108 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 129917 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 123012 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 108526 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 103407 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 100057 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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В Ливии сообщили об уничтожении лидера "Аль-Каиды"

В Ливии сообщили об уничтожении лидера "Аль-Каиды"

Киев • УНН

 • 8694 просмотра

КИЕВ. 15 ноября. УНН. В Ливии заявили, что высокопоставленного лидера Аль-Каиды уничтожили в результате удара боевого беспилотника на удаленном юге страны, передает УНН со ссылкой на Associated Press.

Как отмечается, высокопоставленный представитель североафриканского филиала "Аль-Каиды" Абу Талха аль-Хасснауи был убит, когда беспилотник попал в его дом поздно вечером в понедельник в Сабха, сообщает местное агентство LANA.

По данным издания, ОВОР Абу Талха аль-Хасснауи бежал из северного прибрежного города Сирт, где ливийские повстанцы борются с "Исламским государством" при поддержке авиаударов США.

Как отмечается, ликвидированный боевик ранее был высокопоставленным представителем филиала "Аль-Каиды" в Сирии, и был там одним из ведущих рекрутер бойцов.

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