У Лівії повідомили про знищення лідера "Аль-Каїди"
Київ • УНН
КИЇВ. 15 листопада. УНН. У Лівії заявили, що високопоставленого лідера Аль-Каїди було знищено внаслідок удару бойового безпілотника на віддаленому півдні країни, передає УНН з посиланням на Associated Press.
Як зазначається, високопоставлений представник північноафриканської філії "Аль-Каїди" Абу Талха аль-Хасснаві був убитий, коли безпілотник влучив у його будинок пізно ввечері в понеділок в Сабха, повідомляє місцеве агентство LANA.
За даними видання, Абу Талха аль-Хасснаві втік з північного прибережного міста Сирт, де лівійські повстранці борються з "Ісламською державою" за підтримки авіаударів США.
Як зазначається, ліквідований бойовик раніше був високопоставленим представником філії "Аль-Каїди" в Сирії, і був там одним з провідних рекрутер бійців.