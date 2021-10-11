В Ливане на нефтяном комплексе произошел масштабный пожар
Киев • УНН
КИЕВ. 11 октября. УНН. На нефтяном предприятии в районе Захрани, на юге Ливана, вспыхнул пожар. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Al Jazeera.
Детали
Сообщается, что пожар возник в резервуаре для хранения горючего. Сейчас, по данным министра энергетики Ливана Валида Фаяда, огонь локализован.
Всех работников с нефтяного комплекса срочно эвакуируют. Информации о пострадавших нет. Причины возгорания пока не установлены.
Тушить пламя приехали не менее 25 пожарных машин. Также охлаждают соседние резервуары, чтобы предотвратить распространение огня.
بالفيديو ـ إندلاع حريق كبير داخل منشأة النفط في #الزهراني جنوب #لبنان https://t.co/yLoDVe4cXk pic.twitter.com/SGWsGPnikG— قنـــاة الجـــديـــد (@ALJADEEDNEWS) October 11, 2021
Напомним
В субботу, 9 октября, нехватка горючего привела к остановке двух крупнейших электростанций Ливана — Аль-Захрани и Дейр-Аммар. Страна осталась без электричества.
В Ливане сейчас экономический кризис, который усиливается с сокращением поставок горючего из-за рубежа.
С 2019 года курс местной валюты снизился на 90%.