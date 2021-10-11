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В Ливане на нефтяном комплексе произошел масштабный пожар

В Ливане на нефтяном комплексе произошел масштабный пожар

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 11 октября. УНН. На нефтяном предприятии в районе Захрани, на юге Ливана, вспыхнул пожар. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Al Jazeera.

Детали

Сообщается, что пожар возник в резервуаре для хранения горючего. Сейчас, по данным министра энергетики Ливана Валида Фаяда, огонь локализован.

Всех работников с нефтяного комплекса срочно эвакуируют. Информации о пострадавших нет. Причины возгорания пока не установлены.

Тушить пламя приехали не менее 25 пожарных машин. Также охлаждают соседние резервуары, чтобы предотвратить распространение огня.

بالفيديو ـ إندلاع حريق كبير داخل منشأة النفط في #الزهراني جنوب #لبنان https://t.co/yLoDVe4cXk pic.twitter.com/SGWsGPnikG

— قنـــاة الجـــديـــد (@ALJADEEDNEWS) October 11, 2021

Напомним

В субботу, 9 октября, нехватка горючего привела к остановке двух крупнейших электростанций Ливана — Аль-Захрани и Дейр-Аммар. Страна осталась без электричества.

В Ливане сейчас экономический кризис, который усиливается с сокращением поставок горючего из-за рубежа.

С 2019 года курс местной валюты снизился на 90%.

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