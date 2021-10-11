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У Лівані на нафтовому комплексі сталася масштабна пожежа

У Лівані на нафтовому комплексі сталася масштабна пожежа

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 жовтня. УНН. На нафтовому підприємстві в районі Захрані, на півдні Лівану, спалахнула пожежа. Про це повідомляє УНН із посиланням на Al Jazeera.

Деталі

Повідомляють, що пожежа виникла в резервуарі для зберігання пального. Наразі, за даними міністра енергетики Лівану Валіда Фаяда, пожежу локалізовано. 

Усіх працівників із нафтового комплексу терміново евакуюють. Інформації про постраждалих немає. Причини загоряння поки що не встановили.

Гасити полум'я приїхало не менше ніж 25 пожежних машин. Також охолоджують сусідні резервуари, щоб запобігти поширенню вогню.

بالفيديو ـ إندلاع حريق كبير داخل منشأة النفط في #الزهراني جنوب #لبنان https://t.co/yLoDVe4cXk pic.twitter.com/SGWsGPnikG

— قنـــاة الجـــديـــد (@ALJADEEDNEWS) October 11, 2021

Нагадаємо

У суботу, 9 жовтня, брак пального призвів до зупинення двох найбільших електростанцій Лівану — Аль-Захрані та Дейр-Аммар. Країна залишилася без електрики.

У Лівані зараз економічна криза, яка посилюється зі скороченням постачань пального з-за кордону.

Із 2019 року курс місцевої валюти знизився на 90%.

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