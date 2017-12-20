В ноябре инвесторам предлагались квартиры почти в 200 новостройках столицы
Киев • УНН
КИЕВ. 20 декабря. УНН. В ноябре к продаже предлагались квартиры 66 операторами в 193 объектах. Об этом УНН сообщает со ссылкой на информацию специализированного портала Столичная недвижимость.
Среди них как объекты незавершенного строительства, так и нереализованные квартиры в домах, сданных в эксплуатацию.
В структуре предложения первичного жилья преобладают новостройки комфорт-класса - 33%, и эконом-класса -30%. Доля новостроек бизнес-класса - 24% и премиум-класса - 13% от общего количества.
В ноябре наибольшее количество жилых комплексов предлагалось в Голосеевском районе - 18%, в Соломенском и Шевченковском - по 14%, Дарницком - 13%, Печерском - 12%. Меньше доля новостроек в Днепровском - 8%, Святошинском и Подольском - по 6%, Оболонском - 5% и в Деснянском районе - 4%.
Как сообщал УНН, в условиях насыщенности рынка жилой недвижимости предложениями, эксперты советуют инвестору тщательно подходить к выбору жилья и обращать внимание не только на цену или расположения объекта, а в первую очередь на репутацию застройщика и опыт в реализации проектов. Например, у крупнейшего столичного застройщика Холдинговой компании "Киевгорстрой" за плечами более чем 60-летняя история успешной работы в сфере строительства. На сегодняшний день в работе в компании находится около 1,5 млн кв.м недвижимости на разных стадиях.
В течение 2016 года холдинг ввел в эксплуатацию более 300 тыс. кв. м жилья, паркингов, коммерческих площадей. В общем холдинг ввел в эксплуатацию на 10% больше площадей по сравнению с 2015 годом. В течение 2017 года компания планирует возвести почти 400 тыс. кв.м.