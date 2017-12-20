У листопаді інвесторам пропонувалися квартири майже у 200 новобудовах столиці
Київ • УНН
КИЇВ. 20 грудня. УНН. У листопаді до продажу пропонувалися квартири 66 операторами в 193 об'єктах. Про це УНН повідомляє з посиланням на інформацію спеціалізованого порталу Столична нерухомість.
Серед них як об'єкти незавершеного будівництва, так і нереалізовані квартири в будинках, зданих в експлуатацію.
У структурі пропозиції первинного житла переважають новобудови комфорт-класу – 33%, та економ-класу –30%. Частка новобудов бізнес-класу – 24% та преміум-класу – 13% від загальної кількості.
У листопаді найбільша кількість житлових комплексів пропонувалася в Голосіївському районі – 18%, в Солом'янському та Шевченківському – по 14%, Дарницькому – 13%, Печерському – 12%. Менша частка новобудов у Дніпровському – 8%, Святошинському та Подільському – по 6%, Оболонському – 5% і в Деснянському районі – 4%.
Як повідомляв УНН, в умовах насиченості ринку житлової нерухомості пропозиціями, експерти радять інвестору ретельно підходити до вибору житла і звертати увагу не тільки на ціну або розташування об’єкта, а в першу чергу на репутацію забудовника і досвід в реалізації проектів. Наприклад, найбільший столичний забудовник Холдингова компанія “Київміськбуд” має за плечима більш ніж 60-річну історію успішної роботи в сфері будівництва. На сьогодні в роботі у компанії знаходиться близько 1,5 млн кв. м нерухомості на різних стадіях.
Протягом 2016 року холдинг ввів в експлуатацію понад 300 тис. кв. м житла, паркінгів, комерційних площ. Загалом холдинг ввів в експлуатацію на 10% більше площ в порівнянні з 2015 роком. Протягом 2017 року компанія планує звести майже 400 тис. кв.м.