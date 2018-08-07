В июле стоимость импортного газа выросла на 9%

В частности, по данным МЭРТ, украинские предприятия в июле импортировали газ по средней таможенной стоимости 7 593,75 грн или 288,82 долларов США за 1 тыс. куб. м. При этом в июне средняя цена составляла 6 960,18 грн или 266,35 долларов США за 1 тыс. куб. м.

Таким образом, в июле импортировать газ было дороже на 9,1%, чем в июне.

Напомним, в I полугодии Украина сократила импорт газа на 37,1% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.