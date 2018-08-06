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За півроку Україна зменшила імпорт газу на 37%

За півроку Україна зменшила імпорт газу на 37%

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 серпня. УНН. У І півріччі Україна зменшила імпорт газу на 37,1% порівняно із відповідним періодом минулого року. Про це свідчать дані Міністерства енергетики та вугільної промисловості, передає УНН.

Відповідно до даних міністерства, з початку року Україна імпортувала 4,4 млрд куб. м газу, що на 2,6 млрд куб. м або на 37,1% менше січня-червня 2017 року.

Крім того, за січень-червень 2018 року обсяги видобутого газу в Україні зменшились на 100 млн куб. м (або на 1%) порівняно з аналогічним періодом минулого року, у тому числі підприємствами НАК “Нафтогаз України” видобуток газу менше рівня відповідного показника 2017 року на 100 млн куб. м (або на 1,2%).

Нагадаємо, транзит газу через вітчизняну ГТС за 7 місяців поточного року склав 50,6 млрд куб.м, зокрема в липні більше 8 млрд куб. м. Водночас, якщо порівнювати з аналогічним періодом минулого року, то транзит газу зменшився на 1,4 млрд куб. м, або на 2,8%.

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