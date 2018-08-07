У липні вартість імпортного газу зросла на 9%
Київ • УНН
КИЇВ. 7 серпня. УНН. У липні середня вартість газу, який імпортували українські підприємства, зросла на 9,1% порівняно із червнем 2018 року. Про це свідчать дані Міністерства економічного розвитку та торгівлі, передає УНН.
Зокрема, за даними МЕРТ, українські підприємства у липні імпортували газ за середньою митною вартістю у 7 593,75 грн або 288,82 доларів США за 1 тис. куб. м. При цьому у червні середня ціна складала 6 960,18 грн або 266,35 доларів США за 1 тис. куб. м.
Таким чином, у липні імпортувати газ було дорожче на 9,1%, ніж у червні.
Нагадаємо, у І півріччі Україна зменшила імпорт газу на 37,1% порівняно із відповідним періодом минулого року.