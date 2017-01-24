В больнице скончался еще один участник перестрелки в Олевске
Киев • УНН
КИЕВ. 24 января. УНН. Число жертв стрельбы в Олевске выросло до двух. В больнице скончался еще один участник перестрелки на Житомирщине. Об этом сообщила журналистка Инна Белецкая на своей странице в Facebook, передает УНН.
"В Олевской больнице подтвердили смерть еще одного человека, вследствие перестрелки неделю назад. Поэтому двое погибших - оба не местные с группировки, которых считают зачинщиками стрельбы. В больнице остаются пятеро. Среди них один львовский - Виталий по прозвищу "Тюрьма". Такие сейчас "бытовые" конфликты. Где большие деньги - там рано или поздно смерть. Ну и руководство райотдела обещают уволить ", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНН, большинство участников перестрелки в Олевске Житомирской задержаны. Сейчас продолжаются оперативные и следственные действия по задержанию всех участников преступления.