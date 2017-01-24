У лікарні помер ще один учасник перестрілки у Олевську
Київ • УНН
КИЇВ. 24 січня. УНН. Кількість жертв стрілянини в Олевську зросла до двох. В лікарні помер ще один учасник перестрілки на Житомирщині. Про це повідомила журналістка Інна Білецька на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
“В Олевській лікарні підтвердили смерть ще однієї людини, унаслідок перестрілки тиждень тому. Відтак двоє загиблих — обоє не місцеві з угруповування, яке вважають зачинщиками стрілянини. В лікарні залишаються п’ятеро. Серед них один львівський — Віталій на прізвисько „Тюрьма“. Отакі нині „побутові“ конфлікти. Де великі гроші — там рано чи пізно смерті. Ну і керівництво райвідділку обіцяють звільнити”, — йдеться в повідомленні.
Як повідомляв УНН, більшість учасників перестрілки в Олевську на Житомирщині затримані. Наразі тривають оперативні та слідчі дії з затримання усіх учасників злочину.