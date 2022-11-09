В больнице Мелитополя кадыровец выстрелил в лицо пациенту – мэр
Киев • УНН
КИЕВ. 9 ноября. УНН. В больнице временно захваченного Мелитополя кадыровец под действием наркотиков выстрелил в лицо гражданскому пациенту. Об этом в Telegram сообщил мэр города Иван Федоров, передает УНН.
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"В городские стационары продолжают массово привозить на лечение оккупантов. На этот раз врачи вынуждены были оказывать помощь кадыровцу в состоянии наркотического опьянения. Тот едва не убил своего гражданского соседа по палате, выстрелив мужчине в лицо", – написал Федоров.
Как отметил мэр, только благодаря профессионализму врачей мужчину удалось спасти.
Напомним
Российские оккупанты массово заселяют Мелитополь. Они выгоняют людей из домов и строят оборонительные укрепления.