В больнице Мелитополя кадыровец выстрелил в лицо пациенту – мэр

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"В городские стационары продолжают массово привозить на лечение оккупантов. На этот раз врачи вынуждены были оказывать помощь кадыровцу в состоянии наркотического опьянения. Тот едва не убил своего гражданского соседа по палате, выстрелив мужчине в лицо", – написал Федоров.

Как отметил мэр, только благодаря профессионализму врачей мужчину удалось спасти.



Напомним

Российские оккупанты массово заселяют Мелитополь. Они выгоняют людей из домов и строят оборонительные укрепления.