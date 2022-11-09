У лікарні Мелітополя кадирівець вистрілив в обличчя пацієнту – мер

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"У міські стаціонари продовжують масово привозити на лікування окупантів. На цей раз лікарі вимушені були надавати допомогу кадирівцю у стані наркотичного сп'яніння. Той ледь не вбив свого цивільного сусіда по палаті, вистріливши чоловіку в обличчя", – написав Федоров.

Як зазначив мер, лише завдяки професіоналізму лікарів чоловіка вдалося врятувати.



Нагадаємо

Російські окупанти масово заселяють Мелітополь. Вони виганяють людей з будинків і будують оборонні укріплення.