У лікарні Мелітополя кадирівець вистрілив в обличчя пацієнту – мер
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. У лікарні тимчасово захопленого Мелітополя кадирівець під дією наркотиків вистрілив в обличчя цивільному пацієнту. Про це в Telegram повідомив мер міста Іван Федоров, передає УНН.
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"У міські стаціонари продовжують масово привозити на лікування окупантів. На цей раз лікарі вимушені були надавати допомогу кадирівцю у стані наркотичного сп'яніння. Той ледь не вбив свого цивільного сусіда по палаті, вистріливши чоловіку в обличчя", – написав Федоров.
Як зазначив мер, лише завдяки професіоналізму лікарів чоловіка вдалося врятувати.
Нагадаємо
Російські окупанти масово заселяють Мелітополь. Вони виганяють людей з будинків і будують оборонні укріплення.