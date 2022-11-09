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У лікарні Мелітополя кадирівець вистрілив в обличчя пацієнту – мер

У лікарні Мелітополя кадирівець вистрілив в обличчя пацієнту – мер

Київ • УНН

 • 374821 перегляди

КИЇВ. 9 листопада. УНН. У лікарні тимчасово захопленого Мелітополя кадирівець під дією наркотиків вистрілив в обличчя цивільному пацієнту. Про це в Telegram повідомив мер міста Іван Федоров, передає УНН.

Цитата

"У міські стаціонари продовжують масово привозити на лікування окупантів. На цей раз лікарі вимушені були надавати допомогу кадирівцю у стані наркотичного сп'яніння. Той ледь не вбив свого цивільного сусіда по палаті, вистріливши чоловіку в обличчя", – написав Федоров.

Як зазначив мер, лише завдяки професіоналізму лікарів чоловіка вдалося врятувати.

Нагадаємо

Російські окупанти масово заселяють Мелітополь. Вони виганяють людей з будинків і будують оборонні укріплення.

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