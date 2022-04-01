В Латвии запретили символику военной агрессии рф

Детали

Отныне в Латвии запрещена публичная демонстрация символов "Z" и "V", связанных с военной агрессией рф против Украины.

"Осуждая военные действия россии в Украине, мы должны твердо придерживаться того, что символы, которые прославляют российскую военную агрессию, а именно: буквы "Z", V" или другие символы, которые используются для этой цели, являются неприемлемыми на публичных мероприятиях", - отметил Артус Кайминьш, глава парламентской комиссии по правам человека и связям с общественностью.

Закон запрещает также пропаганду, прославление событий, содержащих идеологию нацистского и коммунистического режимов.

Парламент Латвии также увеличил размер штрафа за нарушение правил организации и проведения публичных мероприятий. Физическое лицо может быть оштрафовано на 400 евро, юридическое - на 3200 евро.

Напомним

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал все государства криминализировать публичное использование символа российских оккупантов "Z".