У Латвії заборонили символіку воєнної агресії рф

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Відтепер в Латвії заборонена публічна демонстрація символів "Z" і "V", пов'язаних з воєнною агресією рф проти України.

"Засуджуючи воєнні дії росії в Україні, ми маємо непорушно дотримуватись того, що символи, які прославляють російську військову агресію, а саме: літери "Z", "V" або інші символи, які використовуються для цієї мети, є неприйнятними на публічних заходах", - зазначив Артус Кайміньш, очільник парламентської комісії з прав людини та зв'язків із громадськістю.

Закон забороняє також пропаганду, прославлення подій, які містять ідеологію нацистського та комуністичного режимів.

Парламент Латвії також збільшив розмір штрафу за порушення правил організації та проведення публічних заходів. Фізична особа може бути оштрафована на 400 євро, юридична - на 3200 євро.

Нагадаємо

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав всі держави криміналізувати публічне використання символу російських окупантів "Z".