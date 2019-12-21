В Лас-Вегасе загорелся мотель, есть погибшие

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КИЕВ. 22 декабря. УНН. В Лас-Вегасе в мотеле Alpine Motel Apartments произошел пожар. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CNN.

В результате пожара погибли шесть человек, еще 13 пострадали.

Информация о возгорании поступила 21 декабря около 4:13 по местному времени (14:13 по Киеву). Прибыв на вызов, пожарные увидели дом, окутанный густым дымом и людей, которые "висели" из окон трехэтажного здания. Некоторые из них прыгали вниз, в результате чего получали травмы.

По предварительной версии, причиной пожара стал несчастный случай.

Как рассказал телеканалу представитель пожарной охраны Лас-Вегаса Тимоти Шимански, местные жители сообщили, что в здании не было отопления, поэтому некоторые жители, скорее всего, пользовались печами.

По его словам, пожар начался возле печи в одном из номеров.

Напомним, в Лас-Вегасе загорелся один из крупнейших в мире отелей-казино.

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