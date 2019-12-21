У Лас-Вегасі загорівся мотель, є загиблі
Київ • УНН
КИЇВ. 22 грудня. УНН. В Лас-Вегасі в мотелі Alpine Motel Apartments сталася пожежа. Про це повідомляє УНН з посиланням на CNN.
В результаті пожежі загинули шість осіб, ще 13 постраждали.
Інформація про загоряння надійшла 21 грудня близько 4:13 за місцевим часом (14:13 за Києвом). Прибувши на виклик пожежники побачили будинок, оповитий густим димом і людей, які "звисали" з вікон триповерхової будівлі. Деякі з них стрибали вниз, в результаті чого отримували травми.
За попередньою версією, причиною пожежі став нещасний випадок.
Як розповів телеканалу представник пожежної охорони Лас-Вегаса Тімоті Шиманські, місцеві жителі повідомили, що в будівлі не було опалення, тому деякі мешканці, швидше за все, користувалися печами.
За його словами, пожежа почалася поблизу печі в одному з номерів.
Нагадаємо, в Лас-Вегасі загорівся один з найбільших в світі готелів-казино.