У Л.Кучмы отметили, что дальнейшее разведение сил возможно после демилитаризации Дебальцево

Как отметила Д.Олифер, во время работы подгруппы по безопасности Украина в очередной раз поставила вопрос возврата к линии разграничения от 19 сентября 2014 г., согласно которой Дебальцево должно находиться под контролем Украины.

"Дальнейшая имплементация Рамочного решения о разведении сил и средств возможна после демилитаризации Дебальцево", - добавила она.

Напомним, пресс-секретарь представителя Украины в Трехсторонний контактной группе Дарка Олифер по итогам встречи контактной группы сообщила, что разведение сил и средств в районе Станицы Луганской возможно с 26 ноября при условии соблюдения режима тишины со стороны ОРДЛО.