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У Л.Кучми наголосили, що подальше розведення сил можливе після демілітаризації Дебальцевого

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 листопада. УНН. Подальша імплементація Рамкового рішення про розведення сил і засобів можлива після демілітаризації Дебальцевого. Про це написала у своїй сторінці у Facebook прес-секретар представника України у Тимчасовій контактній групі Дарка Оліфер за підсумками зустрічі контактної групи, передає УНН.

У Л.Кучми наголосили, що подальше розведення сил можливе після демілітаризації Дебальцевого

Як зазначила Д.Оліфер, під час роботи підгрупи з безпеки України в черговий раз поставила питання повернення до лінії розмежування від 19 вересня 2014 р, відповідно до якої Дебальцеве повинно перебувати під контролем України.

"Подальша імплементація Рамкового рішення про розведення сил і засобів може статися після демілітаризації Дебальцевого", - додала вона.

Нагадаємо, прес-секретар представника України у Тристоронній контактній групі Дарка Оліфер за підсумками зустрічі контактної групи повідомила, що розведення сил і засобів у районі Станиці Луганської можливе з 26 листопада за умови дотримання режиму тиші з боку ОРДЛО.

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