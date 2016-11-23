У Л.Кучми наголосили, що подальше розведення сил можливе після демілітаризації Дебальцевого

Як зазначила Д.Оліфер, під час роботи підгрупи з безпеки України в черговий раз поставила питання повернення до лінії розмежування від 19 вересня 2014 р, відповідно до якої Дебальцеве повинно перебувати під контролем України.

"Подальша імплементація Рамкового рішення про розведення сил і засобів може статися після демілітаризації Дебальцевого", - додала вона.

Нагадаємо, прес-секретар представника України у Тристоронній контактній групі Дарка Оліфер за підсумками зустрічі контактної групи повідомила, що розведення сил і засобів у районі Станиці Луганської можливе з 26 листопада за умови дотримання режиму тиші з боку ОРДЛО.