В крови Децла не нашли наркотиков

"По результатам исследований "Бюро судебно-медицинской экспертизы Министерства здравоохранения Удмуртской Республики" в крови Децела наркотиков не нашли. Кроме того, специалисты проверили посуду, из которого Толмацкий пил перед смертью. В его гримерке стояли стаканы с вином, колой и кофе. Нигде нет никаких следов запрещенных препаратов", - говорится в сообщении.

Сомнение вызывает только стакан с яблочным соком. Там нашли небольшой белый осадок.

"Возможно, это обезболивающие, которое артист выпил после выступления. Его также отправят на дополнительную экспертизу в несколько российских лабораторий", - отметили в сообщении.

Напомним, российский рэпер Децл, настоящее имя Кирилл Толмацкий, ушел из жизни в ночь на 3 февраля после концерта в ижевском клубе.