У крові Децла не знайшли наркотиків

"За результатами досліджень "Бюро судово-медичної експертизи Міністерства охорони здоров'я Удмуртської Республіки" в крові Децела наркотиків не знайшли. Крім того, фахівці перевірили посуд, з якого Тлумацький пив перед смертю. У його гримерці стояли склянки з вином, колою і кавою. Ніде немає ніяких слідів заборонених препаратів", - йдеться в повідомленні.

Сумнів викликає тільки склянку з яблучним соком. Там знайшли невеличкий білий осад.

"Можливо, це знеболюючі, яке артист випив після виступу. Його також відправлять на додаткову експертизу в кілька російських лабораторій", - зазначили в повідомленні.

Нагадаємо, російський репер Децл, справжнє ім’я Кирило Толмацький, пішов з життя в ніч на 3 лютого після концерту в іжевському клубі.