У крові Децла не знайшли наркотиків
Київ • УНН
КИЇВ. 18 лютого. УНН. За результатами досліджень "Бюро судово-медичної експертизи Міністерства охорони здоров'я Удмуртської Республіки" у крові Децела наркотиків не виявили. Про це передає УНН з посиланням на Telegram-канал Mash.
"За результатами досліджень "Бюро судово-медичної експертизи Міністерства охорони здоров'я Удмуртської Республіки" в крові Децела наркотиків не знайшли. Крім того, фахівці перевірили посуд, з якого Тлумацький пив перед смертю. У його гримерці стояли склянки з вином, колою і кавою. Ніде немає ніяких слідів заборонених препаратів", - йдеться в повідомленні.
Сумнів викликає тільки склянку з яблучним соком. Там знайшли невеличкий білий осад.
"Можливо, це знеболюючі, яке артист випив після виступу. Його також відправлять на додаткову експертизу в кілька російських лабораторій", - зазначили в повідомленні.
Нагадаємо, російський репер Децл, справжнє ім’я Кирило Толмацький, пішов з життя в ніч на 3 лютого після концерту в іжевському клубі.