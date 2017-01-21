В Кропивницком создадут льготные маршруты для незащищенных слоев населения
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 21 января. УНН. В Кропивницком на линиях работы общественного транспорта будут созданы льготные маршруты. Об этом сообщил заместитель городского головы Александр Мосин во время встречи с руководителями предприятий-перевозчиков областного центра, передает УНН-Центр.
По словам Александра Мосина, управления развития транспорта и связи городского совета Кропивницкого уже получило поручение на разработку программы бесплатных перевозок незащищенных слоев населения из самых отдаленных микрорайонов города. В 2017 году в городском бюджете предусмотрено возмещение перевозок льготных категорий в размере 11 млн грн. для электротранспорта и 5 млн грн. - для других видов пассажирского транспорта.
По предварительным данным, льготными маршрутами будут курсировать автобусы средней вместимости, не менее, чем на 25 мест. После расчета оборотных рейсов, будет составлен график перевозок граждан льготных категорий. Сейчас сотрудники профильного управления определяются с перечнем микрорайонов, откуда будут осуществляться перевозки "льготников" до центра города. А уже на центральных остановках граждане смогут пересесть на троллейбус, проезд в котором для них также будет бесплатным, и доехать до пункта назначения.
Добавим, что для отслеживания и координации работы такого вида транспорта, на все автобусы будет установлена навигационная система GPS.