У Кропивницькому створять пільгові маршрути для незахищених верств населення

За словами Олександра Мосіна, управління розвитку транспорту та зв’язку міської ради Кропивницького вже отримало доручення на розробку програми безкоштовних перевезень незахищених верств населення з найвіддаленіших мікрорайонів міста. На 2017 рік у міському бюджеті передбачене відшкодування перевезень пільгових категорій у розмірі 11 млн грн. для електротранспорту і 5 млн грн. — для інших видів пасажирського транспорту.

За попередніми даними, пільговими маршрутами курсуватимуть автобуси середньої місткості, не менше, як на 25 місць. Після обрахування оборотних рейсів, буде складено графік перевезень громадян пільгових категорій. Наразі працівники профільного управління визначаються з переліком мікрорайонів, звідки здійснюватиметься перевезення “пільговиків” до центру міста. А вже на центральних зупинках громадяни матимуть змогу пересісти на тролейбус, проїзд у якому для них також буде безкоштовним, і доїхати до пункту призначення.

Додамо, що для відстеження і координації роботи такого виду транспорту, на всі автобуси буде встановлено навігаційну систему GPS.