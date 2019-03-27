В Кропивницке патрульные задержали водителя под наркотиками на угнанном авто
Киев • УНН
КИЕВ. 27 марта. УНН. В Кропивницке патрульные задержали пьяного 30-летнего водителя на автомобиле, который находился в розыске. Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции, передает УНН.
Внимание инспекторов привлек автомобиль Chevrolet Lacetti, у которого не работала левая фара.
Во время разговора патрульные обнаружили у водителя признаки наркотического опьянения, а при проверке регистрационного документа на авто инспекторы установили, что оно находится в розыске.
По требованию патрульных пройти освидетельствование на состояние опьянения в специализированном медицинском учреждении водитель отказался. За это инспекторы составили на него протокол по ч. 1 ст. 130 КУоАП (управление в состоянии опьянения или отказ от прохождения проверки).
По фару, не работала, патрульные вынесли водителю постановление по ч. 1 ст. 121. Сообщение о том, что автомобиль находится в розыске, водителя не удивило.
В дальнейшем его и разыскиваемой автомобиль патрульные передали следователям, которых вызвали на место происшествия.
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Напомним, водитель под наркотиками попал в ДТП, убегая от патрульных полицейских в Киеве.