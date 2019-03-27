У Кропивницькому патрульні затримали водія під наркотиками на краденому авто
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. У Кропивницькому патрульні затримали п’яного 30-річного водія на автомобілі, що перебував у розшуку. Про це поінформували в прес-службі патрульної поліції, передає УНН.
Увагу інспекторів привернув автомобіль Chevrolet Lacetti, у якого не працювала ліва фара.
Під час розмови патрульні виявили у водія ознаки наркотичного сп’яніння, а при перевірці реєстраційного документу на авто інспектори встановили, що воно перебуває в розшуку.
На вимогу патрульних пройти огляд на стан сп’яніння у спеціалізованому медичному закладі водій відмовився. За це інспектори склали на нього протокол за ч. 1 ст. 130 КУпАП (керування в стані сп’яніння або відмова від проходження огляду).
За фару, що не працювала, патрульні винесли водієві постанову за ч. 1 ст. 121. Повідомлення, що автомобіль перебуває в розшуку, водія не здивувало.
Надалі його та розшукувану автівку патрульні передали слідчим, яких викликали на місце події.
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Нагадаємо, водій під наркотиками потрапив у ДТП, втікаючи від патрульних поліцейських у Рівному.