В Кривом Роге снова курсирует электротранспорт
Киев • УНН
КИЕВ. 18 декабря. УНН. В Кривом Роге работает вся важная инфраструктура, на маршруты вернули электротранспорт. Об этом в телеграме сообщил глава военной администрации города Александр Вилкул, пишет УНН.
Детали
"Вся важная инфраструктура, котельные, насосные станции, газовая система, связь - работает. Вечером удалось достичь договоренностей с энергетиками по получению лимитов на городской электротранспорт. С утра, согласно полученным лимитам, выпущено на маршруты 30 троллейбусов и 5 трамваев на скоростную линию. Также работает 21 автобус", - написал Вилкул.
По словам главы ОВА, есть вероятность применения экстренных, аварийных и веерных отключений света. Также он призвал жителей иметь дома запасы воды, держать заряженными телефоны, фонарики и повербанки.
Вилкул отметил, что этой ночью в Криворожском районе обстрелов не было.
Напомним
16 декабря по Кривому Рогу ударили российские ракеты. Из-за ракетных атак Днепропетровская область была полностью обесточена.