В Кривом Роге снова курсирует электротранспорт

Детали

"Вся важная инфраструктура, котельные, насосные станции, газовая система, связь - работает. Вечером удалось достичь договоренностей с энергетиками по получению лимитов на городской электротранспорт. С утра, согласно полученным лимитам, выпущено на маршруты 30 троллейбусов и 5 трамваев на скоростную линию. Также работает 21 автобус", - написал Вилкул.

По словам главы ОВА, есть вероятность применения экстренных, аварийных и веерных отключений света. Также он призвал жителей иметь дома запасы воды, держать заряженными телефоны, фонарики и повербанки.

Вилкул отметил, что этой ночью в Криворожском районе обстрелов не было.

Напомним

16 декабря по Кривому Рогу ударили российские ракеты. Из-за ракетных атак Днепропетровская область была полностью обесточена.