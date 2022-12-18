У Кривому Розі знову курсує електротранспорт
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. У Кривому Розі працює уся важлива інфраструктура, на маршрути повернули електротранспорт. Про це в телеграмі повідомив голова військової адміністрації міста Олександр Вілкул, пише УНН.
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"Вся важлива інфраструктура, котельні, насосні станції, газова система, зв'язок - працює. Ввечері вдалося досягти домовленостей з енергетиками щодо отримання лімітів на міський електротранспорт. З ранку, відповідно до отриманих лімітів, випущено на маршрути 30 тролейбусів та 5 трамваїв на швидкісну лінію. Також працює 21 автобус", - написав Вілкул.
За словами голови ОВА, є ймовірність застосування екстрених, аварійних та віялових відключень світла. Також він закликав жителів мати вдома запаси води, тримати зарядженими телефони, ліхтарики та повербанки.
Вілкул зазначив, що цієї ночі у Криворізькому районі обстрілів не було.
"У Нікопольському районі окупанти здійснили обстріли зі ствольної артилерії Нікопольської, Марганецької та Червоногригорівської громад. Внаслідок обстрілу у Нікополі постраждав 59-річний чоловік. Пошкоджено півдесятка приватних будинків, гімназію, господарські споруди. Ще дві господарські споруди знищено. Без втрат", - повідомив Вілкул.
Нагадаємо
16 грудня по Кривому Рогу вдарили російські ракети. Через ракетні атаки Дніпропетровська область була повністю знеструмлена.