В Кривом Роге водитель насмерть сбил девочку и скрылся
Киев • УНН
КИЕВ. 27 августа. УНН. Автомобиль совершил наезд на четырехлетнюю девочку в Кривом Роге. Ребенок от полученных травм погиб, а водитель с места ДТП скрылся. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Днепропетровской области.
"Сообщение о ДТП поступило в полицию вчера около 18:00. Автомобиль "ВАЗ" сбил девочку и скрылся с места происшествия. От полученных травм ребенок скончался в карете скорой помощи", - говорится в сообщении.
Личность водителя установлена. Сейчас полиция принимает меры для поиска и задержания водителя, объявлен план "Перехват". По данному факту открыли уголовное производство по ч. 2 с. 286 Уголовного кодекса Украины.
Напомним, во Львовской области в результате столкновения автомобиля с электрической опорой пострадали восемь человек, среди которых - трое детей.