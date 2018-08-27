У Кривому Розі водій на смерть збив дівчинку і втік
Київ • УНН
КИЇВ. 27 серпня. УНН. Автомобіль скоїв наїзд на чотирирічну дівчинку у Кривому Розі. Дитина від отриманих травм загинула, а водій з місця ДТП втік. Про це УНН повідомили у відділі комунікації ГУНП у Дніпропетровській області.
"Повідомлення про ДТП надійшло до поліції вчора близько 18:00. Автомобіль "ВАЗ" збив дівчинку та поїхав з місця пригоди. Від отриманих травм дитина померла у кареті швидкої допомоги", - йдеться в повідомленні.
Особу водія встановили. Нині поліція вживає заходів для пошуку та затримання водія, оголошено план "Перехоплення". За цим фактом відкрили кримінальне провадження за ч. 2 с. 286 Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, у Львівській області внаслідок зіткнення автомобіля з електричною опорою постраждали вісім осіб, серед яких - троє дітей.