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В Кривом Роге на шахте произошел обвал: есть погибший и раненый

Киев • УНН

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КИЕВ. 24 августа. УНН. В Кривом Роге в четверг, 24 августа, на шахте "Терновская" произошел обвал. Есть погибший и травмированный. На месте работают правоохранители и спасатели. Об этом в фейсбуке сообщил председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец. По его словам, погиб 43-летний горняк, передает УНН.

Цитата

"Один горняк погиб, есть травмированные на шахте Терновская АО "Криворожский железорудный комбинат". По предварительной информации, обвал произошел в шахте железорудного комбината во время выполнения работ с повышенной опасностью. Погиб 43-летний горняк, его 39-летний коллега травмирован", - рассказал Волынец.

Детали

По данным Общественного, информацию об обвале подтвердила инспектор по коммуникации Криворожского районного управления полиции Анастасия Субач.

По ее словам, 24 августа около шести часов утра в полицию поступило сообщение о несчастном случае, который произошел на территории Терновского района города

"Прибыв на место, правоохранители предварительно установили, что во время выполнения работ с повышенной опасностью в шахте погиб 43-летний мужчина, еще один, 39-летний работник, травмировался", — рассказала Анастасия Субач.
Сейчас полицейские выясняют все детали и обстоятельства трагедии.

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