У Кривому Розі на шахті стався обвал: є загиблий і поранений
Київ • УНН
КИЇВ. 24 серпня. УНН. У Кривому Розі у четвер, 24 серпня, на шахті "Тернівська" стався обвал. Є загиблий та травмований. На місці працюють правоохоронці та рятувальники. Про це у фейсбуці повідомив голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець. За його словами, загинув 43-річний гірник, передає УНН.
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"Один гірник загинув, є травмовані на шахті Тернівська АТ "Криворізький залізорудний комбінат". За попередньою інформацією, обвал стався у шахті залізорудного комбінату під час виконання робіт з підвищеною небезпекою. Загинув 43-річний гірник, його 39-річний колега травмований", - розповів Волинець.
Деталі
За даними Суспільного, інформацію про обвал підтвердила інспекторка з комунікації Криворізького районного управління поліції Анастасія Субач.
За її словами, 24 серпня близько шостої години ранку до поліції надійшло повідомлення про нещасний випадок, який стався на території Тернівського району міста
"Прибувши на місце, правоохоронці попередньо встановили, що під час виконання робіт з підвищеною небезпекою у шахті загинув 43-річний чоловік, ще один, 39-річний працівник, травмувався", — розповіла Анастасія Субач.
Наразі поліцейські з'ясовують усі деталі та обставини трагедії.
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