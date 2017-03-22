В Крыму создали штаб по проведению контртеррористических операций

По его словам, подобные штабы также созданы в четырех городах соседней России.

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"Основная цель штаба - организация планирования применения сил и средств органов исполнительной власти при проведении контртеррористических операций", - подчеркнул С.Аксенов.

Он добавил, что на заседании штаба под руководством начальника пограничного управления ФСБ России по Крыму Дмитрия Зверика, "обсудили вопросы о мерах по совершенствованию государственного управления в сфере противодействия терроризму".