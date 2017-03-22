У Криму створили штаб з проведення контртерористичних операцій
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. У Сімферополі створено оперативний штаб з проведення контртерористичних операцій. Про це заявив призначений Кремлем глава уряду Криму Сергій Аксьонов 22 березня на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
За його словами, подібні штаби також створені в чотирьох містах сусідньої Росії.
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“Основна мета штабу — організація планування застосування сил і засобів органів виконавчої влади при проведенні контртерористичних операцій”, — підкреслив С.Аксьонов.
Він додав, що на засіданні штабу під керівництвом начальника прикордонного управління ФСБ Росії по Криму Дмитра Звірика, “обговорили питання про заходи щодо вдосконалення державного управління у сфері протидії тероризму”.