В Крыму пьяный водитель врезался в группу подростков, есть пострадавшие

Сообщается, инцидент произошел на улице Ленина в населенном пункте Братское.

Всего в группе было семь подростков в возрасте от 13 до 15 лет. Четверо из них были доставлены в больницу в состоянии средней степени тяжести. Отмечено, что их госпитализировали с диагнозом “сотрясение головного мозга, закрытая черепно-мозговая травма”. Еще трем пострадавшим помощь оказана амбулаторно.

“По предварительным данным, водитель был в состоянии алкогольного опьянения”, — сообщили правоохранители.

Как сообщал УНН, автомобиль врезался в пешеходов в немецком Куксхафене.