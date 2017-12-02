В Крыму пьяный водитель врезался в группу подростков, есть пострадавшие
Киев • УНН
КИЕВ. 2 декабря. УНН. В оккупированном РФ Крыму легковой автомобиль наехал на группу подростков. В результате инцидента четырех из них госпитализировали, передает УНН со ссылкой на РИА “Новости”.
Сообщается, инцидент произошел на улице Ленина в населенном пункте Братское.
Всего в группе было семь подростков в возрасте от 13 до 15 лет. Четверо из них были доставлены в больницу в состоянии средней степени тяжести. Отмечено, что их госпитализировали с диагнозом “сотрясение головного мозга, закрытая черепно-мозговая травма”. Еще трем пострадавшим помощь оказана амбулаторно.
“По предварительным данным, водитель был в состоянии алкогольного опьянения”, — сообщили правоохранители.
Как сообщал УНН, автомобиль врезался в пешеходов в немецком Куксхафене.