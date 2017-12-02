У Криму п’яний водій врізався в групу підлітків, є постраждалі
Київ • УНН
КИЇВ. 2 грудня. УНН. У окупованому РФ Криму легковий автомобіль наїхав на групу підлітків. Внаслідок інциденту чотирьох з них госпіталізували, передає УНН з посиланням на РІА “Новини”.
Повідомляється, інцидент трапився на вулиці Леніна в населеному пункті Братське.
Всього у групі було сім підлітків у віці від 13 до 15 років. Четверо з них були доставлені в лікарню в стані середнього ступеня тяжкості. Зазначено, що їх госпіталізували з діагнозом “струс головного мозку, закрита черепно-мозкова травма”. Ще трьом постраждалим допомога надана амбулаторно.
“За попередніми даними, водій був у стані алкогольного сп’яніння”, — повідомили правоохоронці.
Як повідомляв УНН, автомобіль врізався в пішоходів у німецькому Куксхафені.