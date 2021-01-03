В Крыму аномально тепло: зафиксирован температурный рекорд

"1 января и ночью 2 января 2021 года прошли дожди (0,0-3 мм). Днем в восточных районах наблюдался туман. Ветер юго-западный 4-14 м/с. Температура воздуха днем +12 ...+18°, в горах +7...+10°, ночью +1... +9°, в Белогорске - 1°, на Ай-Петри 0°. Средняя суточная температура воздуха 1 января в Симферополе составила 11,3 °, что на 11,1 ° выше средней многолетней", - сообщили в метеослужбе.

В ведомстве также отметили, что самая высокая температура воздуха (+14,7°) 2 января в Симферополе за период наблюдений с 1916 по 2019 годы отмечалась в 1953 году, самая низкая (-18,3°С) в 1942 году.

Напомним, в оккупированном Крыму критический дефицит пресной воды из-за засухи и прекращения водоснабжения с материковой Украиной. Оккупационные власти прибегают к различным методам для обеспечения "потребностей" на территории оккупированного полуострова.

Как сообщал УНН, ранее туфовая площадка и склоны горы Базар-Оба в урочище Кизил-Коба почти полностью пересохли. Лишь в некоторых местах на замшелых валунах слегка сочится вода. Это все, что сейчас собой представляет живописный в полноводные времени года водопад Су-Учхан.